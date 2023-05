Alegrete terá laboratório para análise de alimentos

A criação de um laboratório de análise de alimentos em Alegrete, gerido pela Universidade da Região da Campanha, trará inúmeros benefícios para a cidade e região. Como destacado pelo médico veterinário Gabriel Charão, esta iniciativa irá atender a uma demanda antiga e muito importante para as agroindústrias locais, permitindo que os produtos cárneos sejam testados com maior agilidade e eficiência, sem precisar atravessar o estado para tal.

Por esse motivo, na última semana ocorreu uma reunião com Rudi Pinto, assessor parlamentar do Deputado Afonso Motta e Julio Rocha Assessor do Deputado Luiz Marenco nas dependências da Urcamp-Alegrete e contou com a presença do gerente Rodrigo Guterres, o professor Gabriel Charão e a coordenadora do curso de Medicina Veterinária Adriana Stigger. O encontro tratou sobre recursos para a montagem de um Laboratório de Inspeção de alimentos em Alegrete. Este laboratório, seria gerido pelos recursos humanos da universidade e, também, os espaços físicos seriam na entidade de ensino.

“Este laboratório, será importantíssimo para Alegrete e região, principalmente, para a inspeção de nossas linguiças, que hoje, atravessam o Rio Grande, até Lageado, para serem aferidas”, disse Guterres. Já o médico veterinário, Gabriel Charão, provocador da agenda, disse que “Alegrete precisa urgente prestar este serviço, afinal é uma demanda antiga que beneficiará sobre maneira nossas agroindústrias, barateando e ganhando tempo para que a produção não pare”.

Neste sentido, o deputado federal Afonso Motta, PDT, parlamentar que está sempre ao lado dos alegretenses aportando recursos e buscando investimentos para o município foi procurado para verificar a possibilidade do recurso.

Na sequência, também foi entregue pelo prefeito Marcio Amaral ao deputado federal Afonso Motta, dois documentos buscando demandas para Alegrete. Estas solicitações foram articuladas pelo ex-vereador Rudi Pinto e Julio Rocha, do gabinete do dep. Marenco, PDT.

O primeiro tem o objetivo de instituir Alegrete na Capital Nacional da Linguiça Campeira, já que somos a “Capital Estadual da Linguiça Campeira”, agora queremos o título nacional.

Já o segundo pedido, tem a finalidade de buscar recursos para a compra de equipamentos para um laboratório de análises de alimentos, principalmentes, de produtos cárneos, onde as amostras, hoje, atravessam o estado para serem testados.

Vale destacar, que o parlamentar alegretense, acatou os pedidos e vai destinar uma emenda impositiva de 150 mil para a compra dos referidos equipamentos e a Prefeitura Municipal, através do prefeito Márcio Amaral, firmará um convênio com a Universidade da Região da Campanha, para repassar os equipamentos comprados com a emenda parlamentar.