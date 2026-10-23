Alegrete terá manifestações pró Flávio e Lula na véspera do domingo de eleição

O sábado (24) será marcado pelas últimas mobilizações políticas em Alegrete, antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25). A data deve concentrar carreatas, bandeiraços, manifestações e pedidos de votos, em um dos últimos momentos para que apoiadores e partidos reforcem suas campanhas junto aos eleitores.

Em Alegrete, grupos ligados aos dois candidatos à Presidência da República anunciaram mobilizações para o sábado. As atividades devem reunir apoiadores em diferentes pontos da cidade, com concentração de veículos, bandeiras e materiais de campanha.

O Partido Liberal (PL) de Alegrete divulgou a realização de uma Carreata da Vitória 22, com concentração marcada para as 16h, na Praça da Juventude. A mobilização é organizada em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

Já os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva divulgaram uma carreata intitulada “Carreata Bora Lula”, com concentração prevista para as 14h, no Trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil, em frente à Madeireira Linden.

As duas atividades estão previstas para o mesmo sábado, véspera da votação que definirá o próximo presidente da República. A expectativa é de que as mobilizações marquem o encerramento das principais ações públicas de campanha na cidade.

Último dia de mobilização

O sábado representa uma das últimas oportunidades para os apoiadores reforçarem suas posições e buscarem convencer eleitores indecisos antes da votação. Bandeiraços, carreatas e manifestações públicas costumam ganhar espaço nesse período, quando as campanhas intensificam seus esforços para conquistar votos.