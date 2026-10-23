Eleições|Pode votar depois das 17h?

O encerramento do horário de votação, às 17h, não impede que eleitores que ainda estejam na fila exerçam o direito ao voto. Nesses casos, a votação continua até que todas as pessoas que aguardavam no horário limite sejam atendidas, conforme os procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após as 17h, somente podem votar os eleitores que já estavam na fila no momento do encerramento do horário. Para organizar o atendimento, são distribuídas senhas que garantem a participação dessas pessoas.

As duas últimas pessoas a votar são convidadas a acompanhar o encerramento da seção eleitoral e receber uma via do Boletim de Urna. Caso aceitem ou recusem o convite, a situação é registrada em ata. O procedimento também pode ser acompanhado por fiscais de partidos políticos, federações e coligações.

Identificação dos eleitores

Antes de votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. A mesa receptora confere os dados e a fotografia exibida no Terminal do Mesário. Para quem possui biometria cadastrada, também é realizada a leitura da impressão digital.

Quando não há biometria cadastrada ou o reconhecimento da digital falha após quatro tentativas, são adotados procedimentos adicionais de segurança, que podem incluir a confirmação do ano de nascimento e a identificação biométrica de um integrante da mesa receptora, conforme as regras aplicáveis.

A urna registra informações relacionadas à habilitação do eleitor, permitindo a verificação dos procedimentos em caso de suspeita de irregularidade. Por isso, a assinatura no Caderno de Votação, isoladamente, não é suficiente para liberar a urna.

Fiscalização continua após a votação

Os mecanismos de controle também permanecem após o encerramento das eleições. A Justiça Eleitoral realiza verificações dos registros de comparecimento às urnas e de justificativa eleitoral para identificar possíveis inconsistências que necessitem de análise.

A existência de registros de votação e de justificativa para o mesmo turno, entretanto, não significa necessariamente que houve irregularidade. Uma pessoa pode apresentar justificativa por acreditar que não conseguirá chegar à seção a tempo e, posteriormente, conseguir comparecer e votar.

Por isso, eventuais inconsistências precisam ser analisadas individualmente, considerando as circunstâncias de cada caso.

Os procedimentos de identificação, registro e fiscalização têm como objetivo garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral, inclusive quando a votação se estende além das 17h para atender quem já estava na fila.