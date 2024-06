Alegrete terá ponto de atendimento ao turista na Praça Getúlio Vargas

Com objetivo de melhor atender quem visita Alegrete mostrando os serviços e locais que remetem à história do Município e, também, ter um local para quem organiza e promove os principais eventos da cidade, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai montar um ponto de atendimento ao turista ao lado do Monumento ao Expedicionário na praça Getúlio Vargas.

O lançamento do Projeto da obra do Centro de Atendimento ao Turista – CAT, emenda do vereador João Monteiro foi, neste dia 28, com a presença de autoridades.

A vereadora Fátima Marchezan destacou ser essa uma grande iniciativa para oferecer um espaço bonito para realização dos festejos de Páscoa, Natal, Semana Farroupilha e, em especial, atendimento aos visitantes de Alegrete. Ela destacou que Alegrete tem um enorme potencial turístico que precisa ser aproveitado. -Urge que tenhamos ações concretas para fomentar diferentes rotas turísticas, gerando empregos, trazendo renda e recursos para o município, cita.