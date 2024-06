Entrevero de Peões e Ciranda de Prendas é destaque da 4ª RT em Alegrete

Share on Email

O movimento tradicionalista gaúcho na 4ª RT será destaque neste sábado (29), em Alegrete. O DTG Juventude será o palco da fase regional da 54ª Ciranda Cultural de Prendas e 36° Entrevero Cultural de Peões.

Alegrete receberá peões e prendas locais representantes de entidades tradicionalistas, além de visitantes de Quaraí, Uruguaiana e Barra do Quaraí.

O Concurso em nível estadual acontece de 18 a 20 de julho no Clube do Professor Gaúcho, em Porto Alegre. Este concurso tradicional visa despertar nas crianças e jovens o gosto pelas tradições gaúchas através da escolha das representantes em diferentes categorias.

A Ciranda Cultural de Prendas é composta por três fases: interna, regional e estadual, sendo esta última organizada pelo MTG. O concurso seleciona, entre as candidatas das categorias mirim, juvenil e adulta, aquelas que melhor representam a mulher gaúcha em termos de conhecimento, desenvoltura e sociabilidade.

Coube a 4ª Região Tradicionalista apresentar neste sábado (29), a 54ª Ciranda Cultural de Prendas e 36° Entrevero Cultural de Peões, a fase regional em Alegrete no DTG Juventude. Segundo a 4ª RT, alterações foram feitas na programação anteriormente divulgada, buscando garantir a estrutura e tranquilidade necessárias para a realização da prova escrita para prendas e peão. A organização acabou transferindo a prova escrita para a EMEB Lions Clube.

No entanto, a montagem da Mostra está mantida para o DTG Juventude, proporcionando a mesma tranquilidade e tempo necessários a todos os envolvidos. Veja os representantes do município:

Confira a programação completa no card: