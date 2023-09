Alegrete terá pórtico turístico

Share on Email

Nesta manhã(18), a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, avançou no processo de construção do Pórtico Turístico da cidade, encaminhando o edital da licitação para o projeto arquitetônico.

O projeto, elaborado pela arquiteta Catiellen Thurow, foi oficialmente apresentado ao prefeito Márcio Amaral. O secretário de Planejamento e vice-prefeito Jesse Trindade e sua equipe também estiveram presentes durante a apresentação.

O Pórtico Turístico de Alegrete tem como característica a incorporação de elementos que fazem referência ao Canto Alegretense, contribuindo assim para a preservação e promoção da cultura local. Além disso, o projeto inclui um cuidadoso ajardinamento, que contará com uma floreira de piso, a ser construída com pedras mouras e adornada com flores de tuna.

Essa iniciativa representa um passo significativo para fortalecer o potencial turístico de Alegrete, tornando a cidade ainda mais atrativa para visitantes e moradores locais.