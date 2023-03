Especial Semana da Mulher| A caibateense que conquistou Alegrete

Quem não conhece o carrinho de crepes e churros da Praça Getúlio Vargas não esteve em Alegrete. Hoje conheceremos a história de coragem da empreendedora do “Calçadão, churros e crepes”, Neila Werner. Ela tem 54 anos, é caibateense, mas veio para Alegrete aos 18 anos, grávida de sua primeira filha. A empreendedora comenta que tudo na vida é uma questão de escolhas e a sua escolha foi ser mãe, tanto que teve cinco filhos: Sheyanne (35 anos), Antônio Carlos (33), Sheyla (31), Arthur (30) e Júlia (18). Já possui netos e é uma vovó bastante coruja, ama a presença deles e adora quando se lambuzem comendo os crepes e churros que produz.

A história do empreendimento de Neila confunde-se com o crescimento da própria cidade. Foi em 1997 que conseguiu comprar a primeira máquina de churros, mas não foi fácil, Edson – pai de seus filhos – teve que construir várias partes que faltavam. O negócio era familiar, ela deu segmento, administrando e cuidando de cada detalhe. Quando questionada sobre a importância de seu estabelecimento, fala: “Fico emocionada quando os filhos de clientes que antes eram crianças vêm visitar a cidade e comentam que comiam quando eram pequenos. Afinal, são mais de 25 anos de história, de muita persistência e afinco”. Também diz que não se trata somente de fazer churros ou crepes, mas dar o melhor de si a cada dia.

Os filhos de Neila

Quando seus filhos adentraram na universidade, Neila não perdeu tempo, cursou Pedagogia, fez pós-graduação e ainda trabalhou por seis anos como professora da Educação Infantil. Foram tempos em que sua jornada era dupla, pois amava a educação e o seu comércio.

Atualmente, continua dedicando-se à empresa, com fornecedores, vendas, produção de insumos. Também faz atividades físicas, passa um tempo com a família, cuida da casa e tem filhos de quatro patas, que são sua paixão, totalizando oito. Também ajuda os animais de rua, fornecendo alimento e auxiliando com cuidados veterinários quando necessário. Seus hobbies são jardinagem e viajar de moto com seu marido, Diogo.

Vovó Neila

Em relação à sociedade, Neila reflete: “Penso que as pessoas precisam acreditar mais em si mesmas, o mundo, apesar de trazer muitos desafios e barreiras, também oferece infinitas possibilidades. Assim, é necessário ampliarmos a nossa capacidade de sonhar, correr atrás e persistir.

O PAT perguntou um que livro marcou sua vida, Neila respondeu que é Perdas e ganhos, Lya Luft, diz que é uma obra que toda mulher deveria ler, pois traz reflexões, memórias e diálogos necessários. Um filme que lhe marcou é A vida é bela, porque reforça a resiliência necessária nos dias mais sombrios.

As colaboradoras do Calçadão Churros e Crepes

Ponderando sobre a mulher no mundo, enfatiza que ainda se faz necessário o empoderamento, “o primeiro passo é nunca acreditar que somos menos que alguém. Nem deixar que alguém nos diga. Não se trata apenas do discurso, mas das nossas ações”. Neila acredita que ser mulher é sinal de força, de luta e de coragem, “ou seja, ser mulher é ser luz, que deve brilhar para si, mas também iluminar a todos que estão a sua volta”.

As frases favoritas de Neila são:

Lutar sempre, desistir jamais.

Ame e cuide os animais!