Padelistas alegretenses são convocados para o Mundial no Paraguai e Pan na Venezuela

A Federação Paraguaia de padel recebe um novo mundo em sua terra depois Mundial de Seniores em 2018. O Paraguai está definitivamente no centro das atenções nesta temporada após a fase de World Padel Tour realizada lá no início da temporada.

E neste cenário quatro alegretenses irão representar o Brasil na competição de menores. Na Sub-18, o padelista Antônio Neto. Pela Sub-16, Diogo Corrêa Rodrigues e Lucca Carlesso vai pela Sub-14.

No time feminino brasileiro outro destaque alegretense, a talentosa Lívia Freitas integra a seleção no Sub-14. Vale ressaltar que todos estes padelistas são treinados pelo alegretense Patric Leães que é o atual técnico da seleção profissional.

Patric além de técnico da seleção brasileira profissional é o treinador dos alegretenses que foram convocados

Já para o V Pan-Americano Absoluto de Padel que será realizado na Venezuela de 18 a 22 de outubro, mais três atletas profissionais de Alegrete vão reforçar o Brasil. Sob o comando do técnico alegretense Patric Leães, foram convocados JP Flores e Stefano Flores, alegretenses que residem em Florianópolis, além de Diogo Corrêa, que aos 16 anos vai integrar o seleto time profissional do Brasil.

Stefano e JP Flores integram o seleto grupo da seleção brasileira profissional que vai a Caracas

O Brasil teve um excelente resultado no IV Panamericano Absoluto de Padel que aconteceu no México em 2021. A seleção feminina conquistou o ouro ao vencer as donas da casa por 3×0. Já o padel masculino ficou com o bronze ao vencer a disputa pelo terceiro lugar contra a seleção paraguaia.

Fotos: reprodução