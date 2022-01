Chrystian, o jornalista alegretense que é apaixonado por música

O alegretense Chrystian Funck Ribeiro, atualmente reside em Bagé, na Campanha gaúcha. Chrystian exerce a função de assessor de comunicação da Urcamp.

Formado em jornalismo pela Urcamp de Bagé, o alegretense acabou entrando na RBS TV, por causa da música, uma das suas maiores paixões.

Vencedor do FAC (Festival Alegretense da Canção), em 1997, pelo segundo ano consecutivo. Ele conta que um dos jurados do festival era o jornalista Paulo de Tarso, na época coordenador da RBSTV Uruguaiana e também músico.

“Ele achou que eu tinha um perfil para repórter, porque eu me comunicava bem, enfim, e perguntou se eu estaria disposto a fazer alguns testes na TV”, relembra.

Chrystian topou na hora e logo começou a acompanhar as equipes nas reportagens, em Uruguaiana e região. Em seis meses acabou sendo contratado para assumir como repórter-abelha em Alegrete (repórter e cinegrafista).

Trabalhou durante três anos assim. Na sucursal de Alegrete possuía seu próprio equipamento – uma câmera DVCAM portátil com tripé e microfone, um carro e assim se desdobrava em motorista, repórter e cinegrafista.

Produzia e fazia as matérias, enviava de duas a três por dia por malote para a RBS e cobria também algumas cidades vizinhas – Quaraí, São Borja, Itaqui, Manoel Viana, Massambará e Garruchos.

Foi então que recebeu o convite para fazer as férias de uma colega da RBSTV Bagé, a Marina Oliveira. Acabou se entrosando rápido com a equipe, pois o coordenador de telejornalismo, na época, Fabiano Falkembach, havia sido seu colega em Uruguaiana.

Não demorou para receber o convite para ficar em Bagé. No primeiro ano na cidade, já começou a cursar Jornalismo na Urcamp, concluiu a graduação em 2005.

Paralelo a isso nunca se desligou da música. Em 2001 já conhecia os músicos da cidade quando montou o Trio Clave. Onde até hoje, toca na noite, bares, festas pela região e o estado.

Na RBS, se desligou em 2012, mas ainda conserva uma relação muito afetiva com a TV. Explica que foi lá que aprendeu, de fato a ser repórter, a desenvolver enquanto jornalista.

No mesmo ano que saiu da TV foi convidado a assumir a Assessoria de Comunicação da Urcamp – Ascom. Deu aulas no curso de Jornalismo por um tempo e hoje se dedica exclusivamente ao trabalho de comunicação e marketing da Instituição, que é grande, pois conta com Campus em Alegrete, São Gabriel, Sant´ana do Livramento, Dom Pedrito, além de um Hospital Universitário, dois museus e dois Campus Rurais.

Foi na RBS que conheceu o grande amor da sua vida, Giana Cunha, também jornalista. Em Bagé foram colegas de trabalho por um muito tempo. Chrystian tem um casal de filho, Juan Manuel está com 15 anos e a Ana Amélia, 11.

Assim, o alegretense que não esquece as raízes, vai conciliando a música que é uma paixão, com o jornalismo que é sua profissão. Na Campanha gaúcha aprendeu a amar e dar sempre o melhor de si para entregar um bom resultado às pessoas.