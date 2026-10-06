Alegrete terá semana de tempo instável, com chuva e períodos de sol

A semana começa com tempo instável e deve ser marcada pela alternância entre períodos de sol, céu nublado e ocorrência de chuva em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico Climatempo, as condições devem variar ao longo dos próximos dias, com volumes de chuva mais expressivos previstos para a quarta e a quinta-feira.

Nesta terça-feira (6), o tempo apresenta uma melhora. A previsão aponta sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, enquanto a noite deve permanecer com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 13°C e 24°C, sem previsão de chuva.

A instabilidade retorna com maior intensidade na quarta-feira (7). O dia deve ter sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde, com possibilidade de temporal à noite. A mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima chega aos 28°C. O volume estimado é de 10,6 milímetros.

Na quinta-feira (8), a chuva ganha ainda mais destaque. A previsão indica céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. Durante a tarde, o sol pode aparecer, mas também são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 20°C e 25°C, com previsão de 30,7 milímetros de chuva.

Já na sexta-feira (9), a temperatura fica mais amena, com mínima de 19°C e máxima de 22°C. O dia deve ter sol entre algumas nuvens, mas com possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite. A previsão aponta 10,4 milímetros de precipitação.