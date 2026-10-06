Veja quantos votos os candidatos de Alegrete receberam no município

Os eleitores de Alegrete foram às urnas no último domingo (4) para escolher os representantes para os principais cargos políticos do país e do Rio Grande do Sul. O resultado da votação no município apresenta um retrato das escolhas feitas pelos alegretenses nas disputas para presidente da República, governador, Senado Federal, deputado federal e deputado estadual.

Ao todo, 40.720 votos foram registrados em Alegrete. Desse total, 39.265 foram votos válidos, correspondendo a 96,43%. Outros 804 votos foram anulados, representando 1,97%, enquanto 651 eleitores votaram em branco, o equivalente a 1,60%.

Flávio Bolsonaro supera Lula em Alegrete

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (22) terminou à frente entre os eleitores de Alegrete. O candidato recebeu 18.692 votos, correspondentes a 47,60% dos votos válidos no município.

Lula (13) ficou na segunda colocação, com 17.259 votos, ou 43,96%. A diferença entre os dois candidatos foi de 1.433 votos em Alegrete. Juntos, Flávio Bolsonaro e Lula concentraram mais de 90% dos votos válidos registrados no município.

Zucco ultrapassa 19 mil votos para o Governo do Estado

Na disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul, Zucco (22) foi o candidato mais votado em Alegrete. Ele recebeu 19.783 votos, alcançando 53,15% dos votos válidos. Juliana Brizola ficou em segundo lugar, com 13.410 votos, correspondentes a 36,03%.

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Na sequência apareceu Gabriel Souza, com 3.734 votos, 10,03%, enquanto Marcelo Maranata recebeu 256 votos, 0,69%.

Com o resultado, Zucco ultrapassou a marca de 19 mil votos no município e ficou com mais da metade dos votos válidos na disputa pelo Governo do Estado.

Senado teve disputa entre diferentes nomes

Na eleição para o Senado Federal, os eleitores de Alegrete distribuíram seus votos entre diferentes candidatos. Marcelo Van Hattem recebeu 17.845 votos, correspondentes a 25,02%, enquanto Sanderson teve 17.235 votos, alcançando 24,17%.

Manuela D’Ávila recebeu 13756 votos, o equivalente a 18,01% dos votos válidos. Na sequência aparece Frederico Antunes, com 6.232 votos, correspondentes a 8,74%.

Paulo Pimenta recebeu 12845 votos, 18%, enquanto Rigotto contabilizou 3.090 votos, com 4,33%.

Os números mostram uma distribuição significativa dos votos entre diferentes nomes na disputa pelo Senado em Alegrete.

Afonso Motta recebe 19.532 votos para deputado federal

Na disputa para deputado federal, Afonso Motta foi um dos principais destaques da votação em Alegrete. O candidato recebeu 19.532 votos no município, concentrando uma parcela expressiva da votação dos alegretenses para a Câmara dos Deputados.

Entre os demais candidatos informados no levantamento estão Matteus Amaral, com 3.083 votos, Fernanda Melchionna, com 2.106 votos, e Celeni, com 1.237 votos.

A votação mostra uma forte concentração de votos em Afonso Motta, que ficou muito à frente dos demais nomes apresentados no levantamento municipal.

Deputados estaduais também tiveram votação expressiva

Na disputa para deputado estadual, os eleitores de Alegrete distribuíram seus votos entre diferentes candidatos. Paulo Bastos recebeu 3.998 votos, enquanto Eliane Bayer contabilizou 1.671 votos.

Cristiane Lohmann teve 1.302 votos, João Monteiro recebeu 1.242 votos e Delegado Zucco somou 543 votos. Também aparece na relação Kellen Iung, com 124 votos.

O resultado das urnas em Alegrete

A votação de domingo apresenta um panorama das escolhas do eleitorado alegretense nas eleições deste ano.

Para presidente, Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula no município. Na disputa pelo Governo do Estado, Zucco ultrapassou os 19 mil votos e alcançou 53,15% dos votos válidos.

Para o Senado, Marcelo Van Hattem e Sanderson ficaram nas primeiras posições da votação apresentada, enquanto Manuela D’Ávila também teve votação expressiva, com 13.756 votos.

Já para deputado federal, Afonso Motta recebeu 19.532 votos, o equivalente a 50,5% dos votos válidos, concentrando uma das maiores votações individuais entre os candidatos analisados em Alegrete e o percentual mais elevado entre todos os municípios do RS, para o cargo de deputado federal.