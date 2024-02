Alegrete vai ganhar centro em saúde do Programa TEAcolhe

A solenidade ocorreu no Palácio Piratini, com as presenças do governador Eduardo Leite e dos secretários da Saúde, Arita Bergmann, e do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.

“Seja escutado”; muita gente atendeu esse chamado

A cidade de Alegrete, através da presidente da APAE Mauren Sanchotene, foi convidada a participar da solenidade de lançamento na Capital. O projeto do programa de governo, ainda não foi assinado oficialmente. Restando cerca de 120 dias para finalizar as obras da unidade do centro de atendimento na frente da escola Paul Harris, a diretoria da Apae busca formalizar a equipe de trabalho.

O centro de saúde no município vai beneficiar atendimento especializado em pessoas com transtorno do espectro autista. “Daremos um passo muito importante em atendimento para essas famílias. Vamos buscar profissionais para a equipe, e assim que possível assinar o protocolo e explicar o funcionamento dos atendimentos”, destacou a professora Ana Cristina Nunes da Costa.

Com a assinatura, o Rio Grande do Sul passará a contar com 28 novos CAS que atendem pessoas com TEA. Além disso, o Estado possui oito centros macrorregionais e 30 centros regionais que prestam o atendimento. Durante o evento, houve apresentações artísticas do grupo de percussão Um só Pulsar, que envolve pessoas com autismo, e depoimentos de mães de crianças com TEA beneficiadas pelo programa.

Coruja de grande porte é capturada no pátio do SINE em Alegrete

“Em 2023, tínhamos 23 unidades e estamos implantando mais 28. Agora, há cobertura em todas as regiões, e a meta é chegar a 60 unidades no fim do ano. Essa política pública significa um investimento anual de R$ 70 milhões do governo do Estado. Os depoimentos que recebemos de tantos pais e mães mostram a importância desse programa”, afirmou Leite.

O TEAcolhe foi lançado pela Secretaria da Saúde em 2021 e hoje representa uma retaguarda assistencial e de suporte técnico-pedagógico às equipes dos municípios por meio dos centros macrorregionais de referência. Os centros regionais, por sua vez, são destinados ao atendimento dos casos severos, graves e refratários da região, definidos por protocolo previamente estabelecido.

Alegretenses mobilizados pela permanência de Matteus no BBB 24

“O TEAcolhe passa a ser referência para outros estados do Brasil. Outras unidades da federação estão nos procurando. Esse trabalho demonstra o quanto o governo do Estado está comprometido com a causa”, disse Arita. Ela explicou que o programa exige um trabalho interdisciplinar, envolvendo várias secretarias, para que ações integrais de atendimento às pessoas com autismo e às suas famílias possam ser realizadas.

Os CAS são serviços regionais especializados que acompanham pessoas com autismo em todo o seu ciclo de vida e estão distribuídos segundo critérios que consideram distribuição da população, demandas de assistência e atendimento, vazios assistenciais, judicialização, localização geográfica e serviços da rede. Esses serviços devem contar com, pelo menos, seis profissionais com formação em TEA e capacidade para, no mínimo, 1.200 atendimentos mensais.

Fotos: Gustavo Mansur