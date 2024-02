Escolha um dos super telões para assistir a estreia de Matteus no paredão do BBB

Pela primeira vez enfrentando a berlinda, Matteus disputa a permanência ao lado de Deniziane e Fernanda. O apoio da comunidade local tem sido expressivo, com manifestações de torcida e organização de eventos para acompanhar o programa.

Em uma iniciativa conjunta entre a equipe de divulgação e a família de Matteus, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Cult Cinemas, foram estabelecidos dois pontos de encontro para que os alegretenses possam assistir juntos ao BBB.

A partir das 19h, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, localizado na Praça Osvaldo Aranha, no centro da cidade, terá um telão instalado para transmitir a programação da TV Globo, proporcionando uma experiência coletiva aos presentes. Além disso, haverá apresentações de artistas locais e distribuição de erva mate.

A despedida ao soldado Jardim foi com honras militares e muita comoção

Às 21h, próximo ao Centro Cultural, o Cult Cinemas, abrirá para transmitir a programação. É importante destacar que todas as atividades são gratuitas, permitindo que todos os interessados possam participar dessa mobilização em apoio a Matteus. O Cult Cinemas também anunciou que continuará a transmitir os programas nos domingos e nas terças-feiras, dias de formação de paredão e eliminação, respectivamente, enquanto o participante gaúcho permanecer na casa.

Madrugadas de agressões e desmedida liberdade a jovens e adolescentes; veja o vídeo

As projeções para este paredão indicam a permanência de Matteus, conforme as enquetes populares. Deniziane e Fernanda despontam como as prováveis eliminadas, o que reforça a expectativa e a mobilização da comunidade alegretense em prol de seu representante no reality show.

O episódio do Big Brother Brasil 24 desta terça-feira está previsto para iniciar às 22h25min na TV Globo, logo após a novela Renascer. É indispensável que todos façam o cadastro no Gshow e votem na Fernanda.