Alegretenses mobilizados pela permanência de Matteus no BBB 24

Durante as abordagens, foram entrevistados cerca de 30 pessoas que estavam circulando pelo centro de Alegrete. Liéber, que é arbitro de futebol, salientou que está na torcida pelo alegretense e que logo já começará seu processo de votação para ajudar o gaúcho. Ele também destacou, que seus companheiros estão engajados votando para a permanência de Matteus nesse paredão.

Menino de 2 anos é encontrado à noite ferido e faminto; mãe e avó estavam se drogando e apedrejando casas

Aurora e Jorge, são moradores do bairro Vera Cruz e salientaram que olham o programa, porém, não sabem como votar e nem como chegar ao sistema de votação. “Olhamos todos os dias, só que não somos muito espertos com tecnologia, não sabemos como votar, vou pedir para meu neto Pedro, para efetuar o voto”, disse a idosa.

Outro ponto que chamou bastante atenção, foram alguns consumidores comprando balões e enfeites para decorar a casa durante a edição de hoje. Olga estava comprando TNT e uma buzina para decorar a residência e esperar a edição de terça-feira.

Além disso, campanhas de marketing e promoção, estão sendo criadas para hoje, tudo visando a permanência de Matteus no BBB 24. Algumas pessoas entrevistadas, não acompanham de maneira assídua o programa e nem sabiam que o alegretense estava no paredão, ao saber da informação, muitos se interessaram e vão estar na torcida pela permanência no gaúcho no reality.

Lembrando que esse paredão é marcado pela eliminação, ou seja, o voto é para eliminar um participante e não permanência, então atenção na hora de votar e não clicar no Matteus e sim, em que você quer que saia do programa. Os Administradores do perfil do alegretense declaram voto em Fernanda e por enquanto, a votação está eliminando a sister.

Para votar basta digitar no google, “Votar no BBB” e logo cairá direto na página do Gshow. Lembrando que os votos são ilimitados. Portanto seu voto é de suma importância para eliminar a Fernanda do BBB 24.