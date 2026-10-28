Alegretense conquista título do Brasil Padel Tour em Itajaí

O padelista alegretense Diogo Rodrigues, conhecido carinhosamente como Didi, conquistou um importante título no cenário nacional do padel. Ao lado do argentino Gonzalo Frete, o atleta venceu o BPT Open Itajaí 2026, etapa do Brasil Padel Tour (BPT) realizada no EQI Racket Club, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina.

A decisão, disputada no último domingo (25), foi marcada pelo alto nível técnico e pela emoção até a última bola. Na final, Diogo Rodrigues e Gonzalo Frete enfrentaram o também alegretense João Pedro Flores, que atuou ao lado do porto-alegrense Júlio Julianoti. Em uma partida equilibrada, Didi e Frete levaram a melhor, vencendo por 6/2, 3/6 e 6/4.

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O confronto reuniu quatro atletas de destaque em uma decisão que valorizou o talento do padel gaúcho. De um lado, Diogo e Frete conseguiram impor seu ritmo no primeiro set. Na segunda parcial, João Pedro Flores e Júlio Julianoti reagiram e empataram a partida. No set decisivo, a dupla campeã demonstrou consistência nos momentos importantes para confirmar a vitória e levantar o troféu.

Para Alegrete, o resultado tem um significado especial, pois coloca dois representantes do município frente a frente em uma das principais decisões do circuito nacional. A conquista de Diogo Rodrigues reforça a presença dos atletas alegretenses em competições de alto nível e evidencia a força do padel da região.

Etapa histórica para o padel brasileiro

A conquista de Didi ocorreu em uma edição histórica do Brasil Padel Tour. Durante quatro dias de competição, mais de 4 mil pessoas passaram pelo EQI Racket Club para acompanhar o BPT Open Itajaí 2026 e o 7º EQI Racket Club Open de Padel – Etapa EQI Investimentos.

O torneio também entrou para a história do circuito profissional ao receber, pela primeira vez, disputas na categoria feminina. Os títulos inaugurais do BPT Women ficaram com Julia Giusti Gomes e Cristina Cirne Lima, que se tornaram as primeiras campeãs da nova categoria profissional.

Segundo a organização, a etapa registrou recordes de público, inscrições, audiência nas transmissões ao vivo e acessos nas redes sociais, superando os números das edições anteriores do torneio no clube e das demais etapas do circuito.

Mais de 300 atletas em quadra

Ao todo, 310 atletas participaram da programação, distribuídos entre as competições profissionais e amadoras. No circuito profissional, foram 39 duplas masculinas e 11 femininas. Já o torneio amador reuniu outras 105 duplas.

O BPT Open Itajaí 2026 distribuiu 1.500 pontos para o ranking e R$ 30,8 mil em premiação, reforçando a importância da etapa para os atletas que buscam evolução e reconhecimento no cenário nacional.

Além das partidas, o evento contou com ativações de marcas patrocinadoras, dinâmicas e distribuição de brindes. Os jogos da quadra principal foram transmitidos ao vivo pelo canal do Brasil Padel no YouTube, ampliando o alcance da competição para além das arquibancadas.

Diogo Rodrigues leva o nome de Alegrete ao topo

A vitória de Diogo Rodrigues e Gonzalo Frete em Itajaí representa mais um resultado expressivo para o esporte alegretense. Em uma final de alto nível, diante de adversários que também representaram o padel gaúcho, o atleta de Alegrete mostrou competitividade e garantiu um título em uma etapa que estabeleceu novos marcos para o circuito.

Com o triunfo sobre João Pedro Flores e Júlio Julianoti, Didi encerrou a participação no torneio com o troféu de campeão do masculino, em uma competição que reuniu atletas de diferentes regiões e atraiu milhares de espectadores.

A conquista coloca o nome de Diogo Rodrigues em evidência no padel nacional e é motivo de orgulho para Alegrete, que teve dois de seus representantes protagonizando uma das principais decisões do evento.

Fotos: APB