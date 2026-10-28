Carroceiros da Sampa, AABF e Eliseos vencem em rodada do Citadino de Futsal

Os confrontos tiveram placares movimentados, com destaque para a vitória do Eliseos Futsal sobre o Barsemlona, por 7 a 6, em um dos jogos mais disputados da noite.

Pela Série C, o Carroceiros da Sampa venceu o Milan por 7 a 2. A equipe construiu uma vantagem de cinco gols e garantiu a vitória no confronto.

Na Série B, a AABF superou a Lazio por 3 a 2, em uma partida equilibrada, decidida pela diferença mínima no placar.

Já pela Série A, Barsemlona e Eliseos Futsal protagonizaram um duelo de muitos gols. O Eliseos levou a melhor por 7 a 6, em um confronto marcado pelo equilíbrio ofensivo das duas equipes e pela diferença de apenas um gol até o apito final.

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Ao todo, os três jogos registraram 27 gols, reforçando a intensidade da rodada nas diferentes divisões da competição.

Jogos desta quarta-feira

A programação do Citadino de Futsal continua nesta quarta-feira (28), no Ginásio da Arena, com mais três confrontos pelas séries A e B.

A primeira partida está marcada para as 19h, pela Série B, Chave B, entre Assad e Promorar. Às 20h, também pela Série B, pela Chave A, entram em quadra Raça e Parceria MS Ceccon.

Fechando a programação da noite, às 21h20, CAID e AABB se enfrentam pela Série A, no confronto entre as equipes das chaves A e B.