Alegretense desaparecida, em Santa Maria, foi encontrada

A recente postagem dos filhos indica o final feliz para a intensa procura realizada até, que, um familiar localizou Janete Mara de Mello Fogiatto. As informações preliminares são de que ela está bem, recebendo todo amor e carinho que sempre teve.

Nas redes sociais, o filho William destaca: muito obrigado a todos que ajudaram de alguma forma. Algumas pessoas ligaram para dar informações e, é bom saber que as pessoas ainda se preocupam umas com as outras. Ela foi encontrada por um familiar em região próxima ao centro de Santa Maria.

Agora vamos dar a atenção que ela precisa, pois trata de uma doença extremamente séria.Fica também o meu apelo a quem tem familiar assim, que sempre seja atento a ele pois essas coisas acontecem quando menos esperamos” -concluiu.

Fica a gratidão da família, de todos os familiares e amigos. Janete é alegretense e estava em Santa Maria para auxiliar nos cuidados de sua mãe que está hospitalizada. Ela havia desaparecido nesta madrugada.

