Governador vistoria obras da RS/566 em agenda na fronteira -oeste

Em sua estada em Alegrete, o governador Eduardo Leite visitou às obras da RS/566 , junto com com Secretário de Transportes Juvir Costela; da Casa Civil , Artur Lemos; do Vive governador, Ranolfo Junior e do Deputado Frederico Antunes.

Choveu no momento da sua estada e a Associação do Município da Balsa do Mariano Pinto agradeceu o empenho do governador em asfaltar a RS/566 e entregou uma cesta com produtos coloniais ao Governador.

Marciano, da Retro, teve uma despedida comovente da família e amigos

O prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade e secretários municipais acompanharam toda a agenda do Governador, assim como alguns vereadores.

Depois da RS/ 566 ele foi a avenida Tiaraju que com a pavimentação faz a ligação com RS/377.