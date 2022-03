Alegretense, destaque no futsal gaúcho e catarinense, vai jogar na AGSL

Share on Email

Alegretense é a nova aposta do São Luiz

A equipe de São Luiz Gonzaga pensa grande no certame estadual e montou um projeto para este ano.

O alegretense com dois títulos estaduais Sub-20 na carreira, um gaúcho e um catarinense foi contratado para integrar o forte elenco montado pela Associação.

Luan foi destaque na ACBF

Luan saiu de Alegrete em 2007, nesses 15 anos o jovem que jogou o Efipan passou por diversos clubes.

Alegretense tem diversas passagens por clubes gaúchos e catarinenses

Filho do casal Carmem Suzete Oliveira Pereira e Jefferson Luiz Saldanha de Lima, que saíram em busca de emprego e hoje residem em Caxias do Sul. O pai sempre foi um incentivador nado do talentoso filho. Ele conta que logo que chegou na serra levou o guri para fazer teste e já acabou aprovando.

Aos 22 anos, Luan já acumula títulos e defendeu vários clubes

O alegretense tem passagem por grandes clubes do futsal no Brasil: Jaraguá, Joinville, ACBF, Pato, Concórdia, Itajaí e seu último clube foi o Guarany de Espumoso.

Ala esquerdo, Luan quer brilhar na Associação

Luan já se apresentou no São Luiz onde faz a pré-temporada visando o gaúcho de futsal, para orgulho dos pais. Torcedores Nº 1 do craque alegretense.

Já são 15 anos longe de sua cidade natal

Fotos: acervo pessoal