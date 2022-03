Apenado, com tornozeleira e embriagado, ameaça de morte policiais

Segundo informações da ocorrência, o acusado de 50 anos, reside nas imediações do Presídio Estadual de Alegrete. No último final de semana, ele saiu de casa, e foi até um estabelecimento comercial(bar), e depois retornou para casa que fica cerca de 100 metros do local.

Ao chegar na casa, com uma faca em punho, entrou e saiu do interior da residência e começou a fazer ameaças de morte em direção a um policial militar que estava no PEAL. As ameaças também foram presenciadas por um agente da Susepe.

O policial militar acrescentou que somente ele estava nas imediações do local, no momento das ameaças de morte e, por esse motivo, acionou uma guarnição policial.

No endereço, foi constatado que o apenado estava com visíveis sinais de embriaguez e a faca foi apreendida. Encaminhado à Delegacia de Polícia, o apenado em regime domiciliar, com uso de tornozeleira, estava muito transtornado e ameaçando de morte os PMs.

Foi determinado que ele fosse encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, porém, devido à interdição da casa prisional para crimes afiançáveis, o apenado foi liberado para aguardar decisão judicial.