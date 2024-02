Alegretense é anunciado como novo técnico da AVF para a temporada 2024

O profissional estava conversando há cerca de um mês com os diretores do clube vianense. Gasolina chega para implementar um novo projeto e promete muito empenho à frente da equipe da cidade do sol,” estou muito motivado, é uma oportunidade ímpar na minha carreira, tenho certeza que vamos fazer um grande ano”, disse o treinador.

Além dele, Márcio Zinelle chega para ser seu auxíliar e o preparador físico “Carlinhos” que já estava na antiga comissão, compõe a parte técnica do clube. No dia 18 de fevereiro, está sendo organizada uma seletiva que visa oportunizar ao atletas do Município e fora dele uma chance de ingressar no elenco da AVF para 2024.

Em 2023, o clube bateu na trave no acesso à Série Ouro do futsal gaúcho. O presidente, Luciano Rodrigues, acredita muito que com esse novo projeto a equipe possa realizar o sonho de subir a equipe para a elite do futsal.

