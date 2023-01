Carros abandonados pelas ruas da cidade estão sendo removidos pela GM

Pneus murchos, vidros quebrados, carroceria empoeirada. Em Alegrete, não é difícil se deparar com carros abandonados nas ruas. Além da poluição visual, os veículos abandonados, em alguns casos, também ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por outros veículos.

Outro ponto é que também trata-se de saúde pública. Em tempos de mosquito Aedes Egypti e de surtos de dengue, um veículo abandonado pode ser sim um ambiente perfeito para criadouro do mosquito transmissor também de zika e febre de chikungunya.

E, quem abandona os veículos está sujeito a punições e multa aos responsáveis. A Prefeitura adverte que os veículos largados pelas ruas serão multados por agentes da Guarda Municipal de Trânsito.

Por esse motivo, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, vem realizando ações nos veículos em situação de abandono nas vias e passeios municipais. As intervenções com base no Art. 279-A do CTB, cabem recolhimento ao depósito, após ou até mesmo sem a identificação do proprietário.

Características como: vegetação ao redor, falta dos pneus, falta do motor ou peças, acúmulo de lixo, entre outras características, são indicadores pontuais na avaliação.

A primeira intervenção foi realizada pela Guarda Municipal na Rua Timóteo Paim, no Bairro Cidade Alta, outros locais já estão sendo monitorados.