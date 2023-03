Tem gente que só faz a coisa certa se está sendo observada

Sai ano entra ano e as atitudes de muitos consumidores ainda permanecem negativas.

Por mais que inúmeras abordagens sobre o assunto já tenha sido pauta, a falta de educação e conscientização de alguns usuários permanecem muito ativas.

Neste final de semana, um leitor do PAT flagrou, um carrinho de supermercado que foi abandonado na calçada, algumas quadras distante da sua origem, depois de ter sido usado por um cliente que excedeu o peso, o danificou e deixou em local impróprio e incorreto.

Em Alegrete, algumas empresas já tiveram prejuízos que ultrapassa 200 mil reais entre os carrinhos danificados( esse valor somado entre os supermercados da cidade – anual).

Nas ruas próximas e entorno dos supermercados é possível notar diariamente carrinhos deixados para trás por clientes que fazem suas compras e ao sair do estabelecimento os deixam nas ruas, jogados ao tempo. Também há muito casos de pessoas que os levam para suas residências e passam a utiliza-los até mesmo como lixeira. Próximo às paradas de ônibus também é fácil encontrá-los.

Conforme estimativa coletada nos três supermercados da região central, a média é de 6 a 10 carros por semana que não voltam aos estabelecimentos.

Atitudes como essas precisam ser repensadas. São objetos de propriedade particular. E, o uso, sem consenso de empréstimo pela empresa proprietária, pode ser considerado furto. Tudo é questão de consciência, educação.

Deixar ou não o carrinho no lugar, para muitos, é uma escolha mais baseada na opinião desfavorável que os outros vão ter deles e também no bom exemplo de quem deixa o carrinho no lugar no que em alguma regra escrita.

Além disso, as pessoas variam muito o comportamento diante dessa decisão. Há aqueles que sempre devolvem o carrinho no lugar certo, quem nunca devolve, quem devolve eventualmente e pessoas que só devolvem se estão sendo observadas.

Supermercados tentam lidar de várias maneiras com o problema, seja designando pessoas para buscarem os carrinhos perdidos ou criando mais de um ponto para o retorno.