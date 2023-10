Alegretense é assaltada em Santa Maria enquanto aguardava para embarcar para Alegrete

Share on Email

A vítima, uma idosa, relatou na Delegacia de Polícia de Alegrete que estava na cidade vizinha aguardando seu ônibus quando dois indivíduos se aproximaram, anunciaram o assalto e levaram sua bolsa.

O crime ocorreu por volta das 15h, quando a estação estava repleta de viajantes e transeuntes. Um dos assaltantes estava armado com uma faca. A idosa teve sua bolsa, com a quantia de 200 reais, levada pelos criminosos. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos físicos.

Após o assalto, a idosa, visivelmente abalada e amedrontada, conseguiu entrar no ônibus e retornou para sua cidade natal, Alegrete.