Escolinha Real Capão necessita de apoio para continuar seu projeto social

A vice-presidente da UABA, Tânia Branco, entrou em contato com a reportagem do PAT para apontar os principais pontos de precariedade do projeto. A servidora relatou que os atletas que compõe a escolinha são de todos os bairros de Alegrete e que muitos jovens não têm o que comer em casa e vem realizar o lanche pós treino como única forma de alimentação no dia.

A servidora enfatizou que o projeto precisa de apoio tanto com materiais como bola, chuteiras, coletes e outros, bem como apoiadores para patrocinar o lanche aos jovens da escolinha. A agremiação conta com mais de 100 alunos e está crescendo gradativamente na Zona Leste.

Os treinos acontecem no campo do Honório Lemes, segunda e quarta, das 16h30min às 18h30min. No sábado são realizados das 9h até às 12h, o projeto é dividido em quatro categorias; dos 7 ao 12 anos, 13 aos 16 anos e dos 17 aos 20, categoria feminino é composta por atletas dos 7 aos 25 anos.