Alegretense é o 7º na Supermaratona Cidade do Rio Grande

Com grande participação do público no último domingo (19), a 28° Supermaratona Cidade do Rio Grande reuniu competidores de diversos lugares do Brasil. Na atual edição, a Associação dos Corredores de Rua do Rio Grande (ACORRG) homenageou o rio-grandino Lorenzi Lima Alvariz, idealizador da 1° edição da prova, em 1994. O evento contou com o apoio da Prefeitura do Rio Grande, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SCEL).

Ao todo, cerca de 433 atletas participaram da competição divididos entre supermaratona, rústica e caminhada. Na prova dos 50Km, o destaque foi o rio-grandino, Jeferson Pinheiro Lopes, que ultrapassou seu adversário no último quilômetro, e sagrou-se campeão da categoria geral masculina com o tempo de 3h:36m:21s.

O feito foi conquistado 22 anos depois, onde o último campeão nascido em Rio Grande havia sido Lucimar Veleda, em 2001. Na feminina, a rio-grandina Michele Terra ficou em 3° lugar, com o tempo de 4h:38m:50s, uma diferença de 34 minutos em comparação ao da campeã, Mineia Cristina Vinch, atleta natural de Dois Irmãos.

A cidade de Alegrete contou com um representante, o ultramaratonista Leonardo Leonardi completou os 50km na 28ª edição, chegando entre os 10 primeiros, o que garantiu o 7° lugar na geral masculina, e campeão na categoria 30/34 anos.

O alegretense levou o tempo de 03 horas e 44 minutos para completar a super prova. O percurso foi realizado por mais de 200 atletas na categoria solo.

Essa prova tem a fama de ser difícil, porém Leonardo vai mais além, disse que é uma pedreira, muito mais difícil do que se possa imaginar, tanto que houve um número bem significativo de atletas que mesmo muito bem preparados desistiram, não concluindo a quilometragem.

Ele não soube precisar o número de desistentes, mas foram muitos. Leonardo que também é treinador, possui uma assessoria técnica para praticantes de corridas.

“Foi uma prova muito dura, muito mais do que eu esperava, em muitos momentos me senti tão mal que quase abandonei. A supermaratona é uma prova muito desafiadora. É necessário não só um bom preparo físico como também mental para realizá-la”, explica o educador físico.

Léo como é conhecido, destacou que as dificuldades nos tornam mais fortes e que a partir do km 34 da prova, a cabeça foi quem levou a prova, diante da fadiga e do cansaço.

“Mais uma vez contei com o apoio mais do que especial da minha companheira e também atleta Suelen, que me acompanhou de bike ao longo dos 50km. Mais uma vez sou grato a ela por estar ao meu lado nessa prova tão difícil, gratidão aos meus, amigos, familiares, colaboradores e atletas da LS Assessoria por todas as boas vibrações”, citou.

Diante da disciplina e determinação que o alegretense tem como atleta, o resultado não poderia ter sido diferente. Léo, finalizou agradecendo com uma frase – Ninguém chega a lugar nenhum sozinho.

Já na prova dos 5Km, os vencedores nas categorias geral masculina e feminina foram os competidores, Peter Vinhas Peres e Pâmela Borba, com os respectivos tempos de 00:16m:24s e 00:19m:25s.

Fotos: reprodução