Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Motorista colidiu em um veículo estacionado na rua Bento Manoel, em Alegrete.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o condutor do Golf trafegava sentido bairro/Centro e disse que um outro veículo teria o “apertado”, desta forma, fez uma manobra e acabou colidindo no Onix estacionado.

Com o impacto, os dois veículos, tanto o Golf quanto o Onix ficaram com danos materiais. Não houve feridos. O acidente foi na manhã desta quarta-feira(22).