Alegretense é o novo técnico do Santos de Neymar

O alegretense Cleber Xavier vai iniciar pela emblemática Vila Belmiro a carreira de técnico de futebol. Aos 61 anos vai para sua primeira experiência como técnico de uma equipe profissional, depois de construir um sólido currículo ao lado do ex-comandante da seleção brasileira

O Santos acertou a contratação Cleber Xavier como técnico e Matheus Bachi, filho de Tite, como auxiliar, e deve anunciar o acordo em breve. César Sampaio seguirá sendo parte integrante da comissão fixa do Peixe depois de ter sido interino no lugar do demitido Pedro Caixinha.

O contrato de Cléber com o Santos será até o fim do ano, com multa rescisória baixa. Ele chega já nesta terça-feira (29), ao CT Rei Pelé para comandar o treino visando o jogo de quinta, contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Peixe vai compor sua comissão técnica com a que foi de Tite na seleção brasileira. O ex-comandante do Brasil decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental, mas deixou os profissionais que trabalharam com ele disponíveis no mercado. Cleber, no caso, já tinha se desligado de Tite no ano passado para tentar a carreira de treinador.

Também vai chegar ao clube o preparador físico Fábio Mahseredjian. Todos os três profissionais citados têm vasto conhecimento sobre o histórico físico, técnico e tático de Neymar na Seleção. A negociação foi considerada muito positiva pelo Santos justamente por isso.

A ideia é alinhar não só a rota da equipe no Campeonato Brasileiro dando a oportunidade a Cleber Xavier atuar como treinador, mas também potencializar o jogo e a preparação de Neymar já visando uma iminente renovação de contrato com o clube pelo menos até a Copa do Mundo.

Cleber é aguardado pelo Santos junto com Matheus nas próximas horas para assinar o contrato e iniciar de forma imediata os trabalhos no CT Rei Pelé.

Ficha técnica

Nome : Cléber Márcio Serpa Xavier

: Cléber Márcio Serpa Xavier Nascimento : 29 de março de 1964, em Alegrete, RS

: 29 de março de 1964, em Alegrete, RS Carreira : como treinador de base, trabalhou em Inter e Grêmio. Como auxiliar no profissional, trabalhou com Tite no Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, na Seleção e no Flamengo.

: como treinador de base, trabalhou em Inter e Grêmio. Como auxiliar no profissional, trabalhou com Tite no Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, na Seleção e no Flamengo. Títulos: campeão gaúcho e da Copa do Brasil pelo Grêmio; pelo Inter, Copa Sul-Americana e Gaúcho em 2008. No Corinthians, dois Brasileiros (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulista e Recopa (2013). Pelo Flamengo, Campeonato Carioca (2024). Na Seleção, foi a duas Copas (2018 e 2022). Conquistou a Copa América de 2019.

Foto: CBF arquivo