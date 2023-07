Alegretense é tesoureira do novo Diretório Estadual do MDB

Durante a 26ª Convenção Estadual da Juventude do MDB, em Porto Alegre, a atuante emedebista Vanessa Moraes da Silva, oriunda de Alegrete, foi eleita a primeira tesoureira do novo diretório. A convenção contou com a presença de importantes figuras, como o governador em exercício do Estado, Gabriel Souza, o ex-senador Pedro Simon e o ex-governador José Ivo Sartori.

A eleição de Vanessa Moraes da Silva representa uma conquista significativa para os emedebistas de Alegrete, que celebraram a notícia com entusiasmo e postaram mensagens de apoio e saudação no grupo do partido. A presidente do Setor Jovem do MDB de Alegrete agora faz parte da Executiva estadual, fortalecendo sua participação e representação dentro do partido.

A nova tesoureira, Vanessa Moraes da Silva, é reconhecida por seu envolvimento ativo nas atividades políticas e por sua dedicação ao MDB. Sua trajetória como jovem emedebista demonstra compromisso e liderança, qualidades que certamente contribuirão para o fortalecimento do partido.

A presença do governador em exercício, Gabriel Souza, do senador Pedro Simon e do ex-governador José Ivo Sartori na convenção trouxe um importante respaldo político ao evento. O pronunciamento de Pedro Simon, considerado uma verdadeira aula de história e política, foi especialmente enriquecedor para os jovens presentes, que puderam absorver conhecimentos valiosos de uma das figuras mais experientes e respeitadas do cenário político.

A ascensão de Vanessa Moraes da Silva à posição de tesoureira do diretório estadual da Juventude do MDB mostra a importância do envolvimento e engajamento dos jovens na política. Sua eleição é um exemplo inspirador para outros jovens emedebistas, demonstrando que é possível assumir papéis de liderança dentro do partido e contribuir ativamente para o seu desenvolvimento.

Com uma jovem atuante e comprometida como tesoureira, o MDB fortalece sua representatividade e renova sua capacidade de envolver a juventude em suas pautas e projetos políticos. O novo presidente eleito, João Francisco Coimbra Parenti, conhecido como Fifo, também traz consigo a experiência de 14 anos de filiação ao partido, somando esforços para consolidar a presença do MDB entre os jovens e nas esferas políticas mais amplas. O evento ocorreu no dia 8.

(Fotos Natanael Engel)