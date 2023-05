Saiba o que é e como deverá ser observada a Lei do Cordão do Girassol

Alegrete deu um passo importante em prol da inclusão e do apoio às pessoas com deficiências ocultas com a aprovação da Lei N° 6.650, que institui o Cordão de Girassol como instrumento de identificação. Essa iniciativa, reconhecida e aprovada em vários países, estados e cidades brasileiras, visa facilitar a identificação dessas pessoas, possibilitando a criação de um ambiente mais acolhedor e acessível. O uso do cordão auxilia na evitação ou amenização de situações estressantes, como filas, locais com estímulos sensoriais intensos e protocolos de acesso a determinados estabelecimentos. É um chamado à empatia e ao respeito pela diversidade.

O significado do Cordão de Girassol:

O Cordão de Girassol é um símbolo internacionalmente reconhecido para identificar pessoas com deficiências ocultas. Embora essas condições não sejam visíveis externamente, elas podem afetar significativamente a vida diária e as interações sociais das pessoas que as possuem. Ao utilizar o cordão, essas pessoas podem sinalizar discretamente suas necessidades especiais, dando aos outros a oportunidade de oferecer apoio, compreensão e respeito.

As deficiências ocultas referem-se a condições que não são facilmente identificáveis externamente, como transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), entre outras. Embora essas condições não sejam visíveis, elas podem afetar significativamente a vida diária das pessoas que as possuem.

Benefícios e impacto do Cordão de Girassol:

A instituição do Cordão de Girassol em Alegrete traz uma série de benefícios para a comunidade. Primeiramente, facilita a identificação das pessoas com deficiências ocultas, ajudando a evitar possíveis constrangimentos ou situações desconfortáveis. Por exemplo, ao se deparar com alguém utilizando o cordão, os indivíduos ao redor podem estar mais atentos às necessidades específicas daquela pessoa, como oferecer ajuda em uma fila ou fornecer informações adicionais em locais com estímulos sensoriais intensos. Isso contribui para a construção de uma cultura mais inclusiva, na qual todos possam conviver de forma respeitosa e acolhedora.

A iniciativa do vereador Anilton Oliveira:

O Projeto que resultou na Lei N° 6.650, que institui o Cordão de Girassol em Alegrete, foi uma proposição do vereador Anilton Oliveira. O projeto contou com o apoio unânime dos vereadores e foi aprovado na Câmara Municipal, evidenciando o compromisso da cidade com a inclusão e a valorização das pessoas com deficiências ocultas. O Cordão de Girassol agora é lei em Alegrete, e essa iniciativa representa um avanço significativo rumo à construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível.