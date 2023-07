Grenal entre mulheres está confirmado no Farroupilha

Com objetivo de despertar nas mulheres, o que já é tradicional entre os homens- o Grenal do Papai- é um exemplo, agora a Procuradoria da Mulher da Câmara de Alegrete vai realizar o clássico na versão feminina. E rapidinho dois times de mulheres com as cores das duas maiores equipes do RS, Grêmio e Inter se formaram para esta disputa amigável que será realizado no dia 12, às 14h 30min no Estádio Farroupilha.

Num campo de futebol com as dimensões de 90 por 120 metros de tamanho elas precisarão correr, disputar jogadas e, claro, algumas vão cansar por não terem a prática do esporte, que exige condicionamento e técnica.

O evento esportivo terá a parceria da Rádio Alegrete que já realiza o clássico com homens. A veredaora Dileusa Alves comenta que teve a idéia e procurou a emissora, mas que neste caso é só das mulheres, independente de ser ou não mãe. O evento é para mostrar que mulheres, também jogam 45 minutos de futebol em cada tempo. Já temos outras jogadoras de futebol na cidade que não têm visibilidade, mas com o Grenal queremos mostrar isso a todos, acentua. Ela adianta que em agosto será realizado um campeonato de futsal em Alegrete, para envolver ainda mais as mulheres.