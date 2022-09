Alegretense é vice-campeão do brasileirão Sub-20

O alegretense Mindinho sagrou-se vice-campeão brasileiro Sub-20 /2022 com o Corinthians. Na final realizada na manhã do último domingo (25), o Corinthians enfrentou o Palmeiras na grande decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Neo Química Arena, a partida terminou em 1 a 0 para os visitantes e os Filhos do Terrão ficaram como vice da competição.

Foto: Rodrigo Gazannel

Por desejo do técnico, o alegretense não foi relacionado para o último jogo. Preservado para o mata-mata no paulistão contra a Ferroviária. Mindinho camisa 7, tem sido peça chave no Timãozinho como é chamado o Sub-20 do clube paulista. De boas atuações no brasileiro, inclusive com gols, um deles uma pintura contra o Guarani. Um drible na entrada da área e chute desviado no ângulo. Destaque do jogo em duas partidas do campeonato, o guri se afirma no Corinthians.

Antes mesmo de ser vice-campeão brasileiro, recebeu sondagem para ir jogar na Ucrânia. Só não deixou o Brasil em função da guerra que assola o país. Com contrato até novembro de 2023, Mindinho tem potencial para seguir brilhante carreira profissional. O guri levou a família para São Paulo e busca consolidar aquilo que sempre sonhou: ser um jogador de futebol profissional.

Fotos: acervo pessoal