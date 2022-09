MP anuncia processo seletivo para estagiário em Alegrete

Share on Email

Anunciado novo Processo Seletivo de estágio em Alegrete por MP do Rio Grande do Sul. A oportunidade é para estudantes de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher uma vaga de estágio, além de formar cadastro reserva, para atuarem na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete

Segundo o edital, a oportunidade é para estudantes devidamente matriculados entre o 3º e o 8º semestres no curso de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito de instituições de ensino conveniadas com o MP/RS.

Quando admitidos, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 30 horas semanais de trabalho, referente bolsa-auxílio no valor de R$6,41 por hora efetivamente comprovada.

Validade

Este Processo Seletivo terá validade de seis meses, prorrogável pelo mesmo período, a contar da publicação da homologação do resultado final.

Para participar

Os interessados podem se inscrever no período de 26 de setembro de 2022 até o dia 24 de outubro do mesmo ano, das seguintes formas:

Presencial – de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na avenida Tiarajú nº 944, Bairro Ibirapuitã.

Eletrônica – até as 18h do último dia de inscrição, através de encaminhamento de formulário de inscrição e RG, digitalizados em PDF, no e-mail pjcriminalalegrete@mprs.mp.br.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em duas etapas, sendo elas:

prova escrita, prevista para acontecer no dia 31 de outubro de 2022;