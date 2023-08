Alegretense está entre os melhores do campeonato de futebol de mesa da Capital

Faltando exatamente duas rodada para o final da competição de pontos corridos, o Troféu Porto Alegrense de cavados, já tem um campeão de forma antecipada. O alegretense Ricardo Ferreira da Costa, hoje radicado na Capital, protagonizou um empate na última terça-feira (2), diante do botonista Zé Mello que conquistou seu primeiro título na Associação da Graciliano Ramos. Com uma única derrota em sua campanha, méritos totais a Zé Mello, que assumiu a liderança no momento certo.

Campeão Zé Mello (POAFM) e o alegretense Ricardo Ferreira

Agora a briga na próxima terça fica (8), fica por conta do vice campeonato que tem quatro candidatos, o alegretense Ricardo, Bodão, Mauro e Gothe, com resultado completamente impossível de prever. “Eu precisava ganhar para ter chance, empatamos e ele garantiu o título”, explicou o desportista.

Com 18 pontos, e dois jogos para cumprir.

“Tá muito embolado, posso ser segundo se ganhar os 2 jogos, mas posso ser quinto se não ganhar”, analisa Ferreira. Ricardo saiu de Alegrete em 1984, foi para Rio Grande cursar Engenharia Civil, já era formado em Matemática e professor estadual.

Em 1990, ele retornou para Alegrete, muito por influência do filho Cristian que tinha começado a jogar a regra brasileira em Rio Grande, acabou voltando no botonismo.

As partidas no CTG Vaqueanos da Fronteira, com uma turma bem grande, como Domingos Cunha, Luis Cairo, Jesus ( do IPÊ), Clito Trindade, Feijão e uma gurizada, como faz questão de citar – Diego Paines, Cristian, Fabrício, André e muitos outros – recorda.

Foram mais ou menos cinco anos atuando, na época havia mesas até no Clube Sete de Setembro, com cerca de 40 botonistas jogando, regra brasileira, modalidade cavado.

A ida para a Capital ocorreu em 2008 e acabou deixando de lado a modalidade,. Já aposentado foi levado, de novo pelo filho, no início do ano passado para a POAFM, entidade que se dedica ao esporte na regra brasileira, e desde então vem atuando.

Ricardo conta que quando estava em Alegrete jogava com o Atlético Mineiro, um time que mandou fazer em Natal, RN. O artesão, já falecido, que fez era referência nacional, chamava-se Salatiel, time que foi extinto. Atualmente ostenta 4 times, e nessa competição está no comando do Arsenal, mas dirige um Racing, uma Fiorentina e um Grêmio. Ricardo além de disputar o atual campeonato, tem disputado torneios internos da POAFM.