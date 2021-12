Alegretense está na semifinal do Gauchão Sub-17, jogando pelo Jaú

O Sport Club Jaú de Santo Antônio de Patrulha prestes a completar 95 anos de existência está triunfando nas categorias de base do futebol gaúcho. Além da categoria Sub-20 está entre as finalistas do Estadual. Destaque também para o Sub-17 que está nas semifinais do campeonato gaúcho.

Time Sub-17 fazendo história no Gauchão

Entre o seleto grupo do Jaú destaque para um alegretense. Tharik Jabbour atua como zagueiro e um dos destaques da equipe patrulhense. Tharik é filho do casal Nazir Severo Jabbour e Rosangela Maria Saldanha Jabbour, há 20 anos a família saiu de Alegrete e reside na Capital.

Tharik Jabbour

Zagueiro alegretense

Tharik treina em Viamão e representa o Jaú nas competições, joga nas duas categorias. Com a Sub-17 ele começou a trajetória rumo à final do Estadual no dia 26, enfrentando o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Derrota por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final. A partida de volta aconteceu ontem (1º) e jogando em casa o Jaú reverteu o placar. Fez 2 a 0 e avançou para às semifinais do Gauchão Sub-17.

Tharik é um dos destaques do Jaú

Com uma campanha eficiente, o Jaú terminou em primeiro lugar em sua chave na fase classificatória e agora busca um feito histórico, chegar as finais do Estadual. O adversário na final será o Internacional, onde o Jaú terá dois jogos para mostrar sua força.

Equipe patrulhense vai encarar o Inter na semi

Sem patrocínio, o Sport Club Jaú é incentivado pelos pais dos atletas que fazem um esforço para acompanhar a gurizada. Rosangela e Nazir acompanham o filho Tharik nessa jornada desde criança.

Fotos: reprodução