Golpe do bilhete premiado: mais de 20 suspeitos são presos em quatro estados; prejuízo é de quase R$ 1 milhão

A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro estados neste domingo (7) contra suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado. O crime era praticado em todo o Brasil, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, e estava sendo investigado desde 2021.

Até as 10h de domingo, 23 pessoas haviam sido presas, sendo 13 no Rio Grande do Sul, três no Paraná, uma no Espírito Santo e uma em Santa Catarina, além de cinco suspeitos que já estavam presos e passam a responder pelo crime.

De acordo com a Polícia Civil do RS, foram identificadas 21 vítimas, que tiveram um prejuízo somado de cerca de R$ 800 mil. Os suspeitos devem ser enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa.

Antes do início da operação, a previsão era de que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão nas cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul e Farroupilha, no RS; Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina; Pinhais, São José dos Pinhais e Colombo, no Paraná; além de Vila Velha, no Espírito Santo. Até a manhã deste domingo, diligências ainda estavam sendo cumpridas, e os números finais ainda não haviam sido divulgados.

O golpe do bilhete premiado ocorre quando estelionatários enganam vítimas propondo a troca entre um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria contemplado.

Como funciona e como se precaver

Geralmente, o golpe do bilhete premiado acontece quando uma vítima é abordada por um golpista, que se faz passar por uma pessoa humilde e diz que possui um bilhete premiado. Os criminosos costumam abordar as vítimas pessoalmente, inclusive no meio da rua, e solicitar ajuda para o resgate de um falso prêmio.

Em determinado momento, os criminosos convencem as vítimas a dar dinheiro ou objetos de valor em troca do bilhete, muitas vezes com a ajuda de outros golpistas, que confirmam a premiação e convencem a vítima a transferir valores para o falso vencedor, como garantia para o recebimento de parte do prêmio.

Para evitar ser vítima do golpe do do bilhete premiado ou de golpes similares, a Polícia Civil dá as seguintes orientações:

Não acreditar em recompensas ou gratificações prometidas por desconhecidos;

Checar a informação para saber se o prêmio realmente existe e se quem está ofertando é confiável;

Tomar cuidado com desconhecidos que tentam distrair possíveis vítimas;

Além disso, a polícia reforça que, caso a pessoa caia em golpes, procure a delegacia mais próxima e denuncie o crime.

Por Fábio Eberhardt, RBS TV e g1 RS