Alegretense leva golpe ao transferir 38 mil reais por Fiat Strada que era só uma ilusão

Segundo a vítima, ele deparou-se com uma oferta atrativa de uma Fiat Strada, listada por 88 mil reais.

Após iniciar o contato com o suposto vendedor, identificado por pelo menos três números de telefone, o comprador envolveu-se em conversas e acordos para concretizar a compra. Decidindo seguir em frente, realizou uma transferência via TED no valor de 38 mil reais para a conta indicada.

A descoberta do golpe ocorreu logo em seguida, quando o comprador tentou verificar a transação com a agência da Fiat. Surpreendentemente, constatou que o gerente mencionado durante as negociações não existia, assim como não havia registro do veículo descrito na oferta pelo preço indicado.

Diante da situação, o homem realizou uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete.