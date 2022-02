Alegretense Lucas Campagnolo é finalista do Miami Padel Open

Share on Email

Ao lado do espanhol Javi Garrido, o alegretense Lucas Campagnolo faz história no World Padel Tour.

A disputa no Open de Miami, primeira competição oficial da temporada 2022 beira a perfeição. Campa e Garrido superaram as melhores duplas do torneio.

Na noite de sábado (26), mais um trunfo que garantiu a passagem para a grande final. Pela frente a dupla número 3 do mundo, os argentinos Sanyo Gutiérrez e Agustín Tapia.

A quadra central do Island Gardens foi testemunha direta de uma partida espetacular em que a precisão de ambos os lados da quadra dominou o jogo de ambas as duplas.

O primeiro set foi uma combinação de astúcia, força e paciência por parte da dupla Garrido e Campagnolo em que soube dominar o jogo para fechar o primeiro set em um magnífico 6-2.

Sanyo e Tapia cresceram na partida e conseguiram pressionar os saques dos rivais no início do segundo set. A partida endureceu e no segundo set teve o placar de 5 a 5.

Momento crucial do jogo que Campagnolo e Garrido fizeram uma pausa fundamental para desiquilibrar de vez o confronto. Um 6-5 a favor da dupla hispano-brasileira.

Logo na sequência Campa e Garrido conseguiram garantir o serviço e fecharam o set, carimbando o passaporte para a grande final em Miami. Em 1 hora e 48 minutos, um 6-2, 7-5 colocou Campa e Garrido na final.

Garrido e Campa na final do WPT em Maimi

A dupla do alegretense vai disputar a primeira final contra Arturo Coello e Fernando Belasteguín, que também chegaram a sua primeira final. Coello é espanhol e ocupa a posição 15 no WPT. Já Belasteguín é argentino e nono colocado no ranking mundial.

A final ainda não tem horário definido, nem se haverá transmissão para o Brasil. A final feminina está prevista para às 13hs (horário local), e posteriormente acontece a decisão do masculino.

Foto: WPT