Valdir Cristaldo não resistiu a um infarto e morreu aos 67 anos

“Ele gostava de reunir a família, futebol, carnaval, bailes e era muito alegre. Um avô zeloso, um marido carinhoso e um pai que sempre foi parceiro dos filhos”- assim pode-se descrever um pouco sobre quem era Valdir Camargo Cristaldo, carinhosamente também chamado de Gordo pelos familiares e amigos.

Casado com Zeli Vaz Cristaldo, era pai do radialista e músico Juliano Cristaldo(Rádio nativa e Gurizada Macanuda) e do empresário Cristiano Cristaldo(Apetrecho). Valdir, depois que saiu do Exército Brasileiro começou a trabalhar no 1° Tabelionato Souza, onde fidelizou sua atuação, por 41 anos, e ficou até se aposentar no ano de 2020. Num agradecimento, que fez à época, descreveu que iniciou jovem e acompanhou com muito orgulho quando a empresa(Tabelionato), passou de pai para filho.

De acordo com o irmão, Vanderli Cristaldo (Deco Calcinhas), Valdir estava no interior do Município, na localidade do Querumana, com a família. Ele teria sentido um desconforto e na sequência, teria sofrido um infarto fulminante.

Valdir estava com 67 anos e era uma pessoa muito ativa, realizava exercícios, fazia caminhadas e o churrasco era uma das suas preferências. Apaixonado pela família, era um grande incentivador e fã do trabalho dos filhos.

As últimas homenagens estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus, na Avenida Dr. Lauro Dorneles, 599, Centro. O sepultamento será neste domingo (27), às 11h, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.