Alegretense participa da Copa do Brasil de Futebol de Mesa

Nos dias 13 e 14 de abril, no Círculo Operário Pelotense (COP), em Pelotas, na Zona Sul do Estado, foi realizada a IX Edição da Copa do Brasil de Futebol de Mesa na modalidade Cavado, Regra 1 Toque. O evento contou com a participação de 150 atletas, representantes dos Estados do RS, SC e RJ. O alegretense Ricardo Pereira disputou a competição pela equipe de Santana do Livramento, cidade onde está residindo atualmente.

Alegrete esteve representado pelo atleta Ricardo Pereira, que joga pela Academia Santanense de Futebol de Mesa (AcSFM). Ricardo competiu na categoria adulto, que contou com a participação de 64 atletas. Ao longo do torneio, o alegretense disputou cinco partidas, conquistando 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

A Edição 2024 da Copa do Brasil contou com competições em 6 categorias: Infantil, Júnior, Adulto, Sênior, Master e Feminino. No adulto, o campeão da Copa do Brasil 2023, Paulo Timm, da ARFM de Rio Grande, defendeu com sucesso seu título. Na categoria sênior, Pitchon Acosta, da Gold Soccer (Jaguarão/RS), sagrou-se campeão. Na master, Edison Rodriguez, representando o COP (Pelotas), conquistou o título, superando seu colega de equipe Virginio Auch.

Na categoria Infantil, Eduardo Avila, da Futmesa São Carlos (Santa Vitória do Palmar/RS), ergueu o troféu de campeão. Na júnior, João Victor Luz, do HPC (Santa Vitória do Palmar/RS), foi o vencedor de 2024.

Na III Edição da Copa do Brasil Feminino, Dora Marcowich Rocha, de Santa Vitória do Palmar, conquistou o bicampeonato. A competição foi transmitida ininterruptamente pelo Canal Oficial da FGFM (fgfmoficial) no YouTube, com a dupla Dirceu Júnior, Diretor de Comunicação da FGFM, e Efu Lezcano, narrador esportivo, liderando a transmissão.

Fotos: Ricardo Pereira