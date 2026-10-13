Alegretense participa de competição mundial de karatê na Polônia

O atleta alegretense João Vitor Portilho está na Polônia, onde representa o Brasil no Mundial de Karatê. A participação na competição internacional marca mais uma etapa de sua trajetória esportiva, construída com dedicação aos treinamentos e apoio familiar.

Natural de Alegrete, João leva o nome do município gaúcho ao cenário internacional da modalidade. Sua presença no campeonato também representa o resultado de uma caminhada que envolve preparação, disciplina e superação de desafios para chegar a uma competição mundial.

A participação no Mundial é motivo de reconhecimento para familiares, amigos e pessoas que acompanham sua trajetória. O atleta também mantém vínculos com Santa Catarina, estado mencionado em sua caminhada esportiva.

A disputa na Polônia coloca João Vitor diante de atletas de diferentes países, em uma oportunidade de competir em nível internacional e ampliar sua experiência no karatê.

Com o brasileiro já em solo polonês, a expectativa é acompanhar seu desempenho na competição. A participação e os resultados obtidos nas lutas poderão acrescentar novos capítulos à carreira do atleta alegretense.

Alegrete no Mundial

A presença de João Vitor Portilho no Mundial de Karatê leva o nome de Alegrete a uma competição internacional e destaca a participação de um atleta da cidade no esporte de alto rendimento.