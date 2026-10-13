STF volta a discutir porte de arma para guardas municipais nesta quarta-feira

Julgamento analisa regras para o armamento da categoria e pode esclarecer exigências para a concessão do porte de arma de fogo

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar nesta quarta-feira (14) o julgamento de uma ação que questiona regras da legislação federal sobre o porte de arma de fogo por integrantes das guardas municipais. A discussão envolve os requisitos para a autorização e as condições aplicáveis aos profissionais da categoria.

O processo foi suspenso em junho deste ano, após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Antes da interrupção, o relator, ministro Nunes Marques, votou pela rejeição dos pedidos apresentados na ação, defendendo a manutenção das exigências previstas na legislação.

Entre os requisitos estão a comprovação de capacidade técnica para o manuseio de armas, a aptidão psicológica e a ausência de antecedentes que impeçam a autorização. A retomada do julgamento permitirá que os demais ministros se manifestem sobre a controvérsia.

O que está em discussão no STF?

A ação questiona dispositivos da legislação federal que regulamentam o porte de arma de fogo para guardas municipais. A discussão busca definir como essas regras devem ser interpretadas e aplicadas à categoria.

O caso não se confunde com decisões anteriores do Supremo que afastaram restrições ao porte de armas baseadas no número de habitantes dos municípios.

Em julgamentos anteriores, a Corte considerou que o tamanho da população municipal, isoladamente, não poderia determinar se os guardas municipais estariam autorizados a portar armas. A controvérsia atual envolve outros aspectos da regulamentação federal.

Porte de arma não significa autorização automática

Mesmo com o reconhecimento do direito ao porte em determinadas condições, a autorização não significa que todos os integrantes das guardas municipais possam portar armas automaticamente.

A concessão está sujeita às exigências legais e regulamentares aplicáveis, incluindo critérios de capacitação e avaliação dos profissionais.

A discussão também envolve a interpretação das normas que disciplinam o uso de armas pela categoria, dentro das atribuições institucionais das guardas municipais.

Qual será o impacto da decisão?

O resultado poderá esclarecer a aplicação das regras federais para o porte de arma por guardas municipais e orientar a interpretação da legislação sobre o tema.

A repercussão alcança municípios de diferentes portes, que mantêm estruturas próprias de guarda municipal e precisam observar as normas federais pertinentes.

A sessão está prevista para quarta-feira (14), mas a pauta do STF pode sofrer alterações. O alcance prático de eventual decisão dependerá do resultado do julgamento e dos termos estabelecidos pelos ministros.

Com informações do R7 e do Supremo Tribunal Federal.