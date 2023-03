Alegretense participa do Fórum Mundial de Direitos Humanos na Argentina

A deputada federal alegretense Fernanda Melchionna (PSOL-RS) participa, nesta quinta-feira (23), de uma reunião parlamentar de Direitos Humanos e Políticas Públicas na América Latina, organizada pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH) e pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL).

O encontro faz parte da programação do III Fórum Mundial de Direitos Humanos, realizado na Argentina de 20 a 24 de março.

A reunião ocorre na sede do IPPDH, no Espaço Memória e Direitos Humanos ex ESMA, e tem o objetivo de promover debates e trocas de experiências entre parlamentares sobre temas relevantes para a agenda dos direitos humanos na América Latina, bem como avançar na construção de diretrizes regionais acerca do tema.

“É motivo de orgulho participar deste encontro e nosso mandato estará presente para levantar pautas fundamentais no Brasil, como a urgência de justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes e a necessidade de articulação entre os defensores das liberdades democráticas para enfrentar a extrema direita. Também tocaremos em temas como a opressão do governo do Peru diante de manifestações populares e a repressão na Nicarágua”, afirma Fernanda.

Além do encontro, Fernanda Melchionna também participará do ato que marca os 40 anos ininterruptos de democracia na Argentina, que será realizado na sexta-feira (24).

Foto: reprodução