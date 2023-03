UNIPAMPA promove oficina de contação de histórias com professora alegretense

A professora Ana Lúcia Silva Vargas possui um curriculum extenso, é Pedagoga, Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais, Especialista em Educação de Jovens e Adultos, Especialista em Gestão Educacional, Mestra em Políticas Públicas e Gestão. Professora das redes públicas municipal e estadual há 35 anos, a escolha pela profissão surgiu pelo ambiente de aprendizagem e esperança que a escola possui.

Professora Ana Lúcia Silva Vargas

Envolve-se com a comunidade em ações culturais, sindicais e de solidariedade, participando de inúmeros projetos ligados à literatura, leitura e escrita, sendo que é uma das mediadoras do projeto Leia Mulheres, há cinco anos. Também é oficineira do Cartas de Afeto – Caminhos para a Liberdade, entre outras atividades.

A arte de contar histórias

Em 2023, Ana Lúcia traz como novidade a Oficina de Contação de Histórias, formação contemplada pelo edital n° 02/2022, que compõe a Semana de Arte e Cultura de Alegrete. Promovida pela Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com de solicitação do Coletivo Multicultural à Deputada Federal Fernanda Melchiona. A professora passou por duas etapas de seleção e foi contemplada.

A paixão pelos livros

O objetivo da Oficina é proporcionar subsídios teóricos e metodológicos aos profissionais da educação, de orientação à necessidade e cuidado ao tratar com as crianças e adolescentes o tema do abuso sexual, ensinando formas de proteção por meio do recurso lúdico da contação de histórias.

A ideia surgiu do conhecimento da realidade, pois milhares de crianças e adolescentes são vítimas de exploração e violência sexual, a escola tem presenciado e se preocupado com a situação de sofrimento, medo e angústia vivido por estes alunos.

A formação será de três encontros de 3 três horas, nos dias 12, 13 e 14 de abril, à noite, na Biblioteca Pública Mario Quintana. Serão ofertadas até 20 vagas para professores(as) regentes, professores(as) que atuam nas bibliotecas escolares, contadores de histórias e orientadores(as) educacionais.

Temática precisa ser discutida nas escolas

O conteúdo da Oficina está dividido em: a) Base teórica; b) Apresentação de livros literários e materiais didáticos; c) Prática de Contação de Histórias. Haverá certificação e material didático-pedagógico.

As inscrições estão abertas pelo Whatsapp (55) 996897499 ou pelo e-mail [email protected].