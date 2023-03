Servidores do Fórum de Alegrete aderem ao apagão judiciário

Share on Email

Dentro do cronograma do Apagão Judiciário, decidido pelo SINDIJUS, com objetivo de garantir a mesa de negociação e assegurar isonomia na revisão da matriz salarial, servidores das comarcas gaúchas param os serviços, por tempo determinado, durante esta semana.

A Comarca de Alegrete tem cerca de 30 servidores efetivos e mais Ccs e estagiários. No primeiro dia eles desligaram as máquinas por 38 minutos e em cada dia aumenta o tempo em que ficam sem trabalhar.

Está marcada uma assembleia geral dia 31 de março para a deliberação de greve.

Calendário de lutas

21 de março (terça): paralisação de 38 minutos – Início: 13 h

23 de março (quinta): paralisação de 1 hora – Início: 13 h

27 de março (segunda): paralisação de 2 horas – Início: 13 h

29 de março (quarta): paralisação de 4 horas – Início: 13 h

31 de março (sexta): apagão total – paralisação com caminhada e ato em frente ao TJRS (indicativo de data de Assembleia Geral para debater rumos da luta)