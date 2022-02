Alegretense passa pelo peneirão da ACBF e vai integrar o elenco da Sub-17

Ele encarou uma seletiva em dezembro com 130 atletas e foi selecionado para uma nova avaliação. Thainan retornou no último dia 7 e durante três dias passou por criteriosa avaliação técnica.

Peneirão ACBF contou com atletas de várias partes do Brasil. Foto: ACBF

O resultado foi comunicado na última terça-feira (15), aprovado para integrar o grupo Sub-17 da Carlos Barbosa.

Aos 17 anos, o guri filho do casal Cleber Roberto Veiga Machado e Helena de Almeida Fernandes já está arrumando as malas.

No dia 2 de março, o alegretense deve se apresentar em Carlos Barbosa, onde vai jogar e estudar. Thainan iniciou ainda pequenino a dar os primeiros chutes na bola na Eliseo’s Futsal com o professor Eliseo Leal. Jogou no Flamenguinho e defendeu outros times no futebol de campo.

Desde guri está acostumado a levantar taças

Ainda no futsal passou pela AEC com o professor Alexandre Bohrer e estava atuando por último no Real com o técnico e ex-jogador profissional Rodrigo Gasolina.

Thainan se destaca por onde passa, no Real não foi diferente

“Estou muito feliz. Vou pra fazer o que mais amo que é jogar futsal. Dar o meu melhor e me dedicar nos treinamentos para as coisas acontecerem. Obrigado todos que torcem por mim”, destacou Thainan.