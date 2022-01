Alegretense renova com o Tubarão Futsal por mais uma temporada

A temporada histórica em 2020, não foi repetida pelo Tubarão Futsal em 2021, onde não conseguiu repetir o bom desempenho.

Fabiano relata as inúmeras perdas de atletas durante as competições, onde encontrou dificuldades para executar um bom trabalho no time profissional. A temporada iniciou com grande expectativa com a realização da Taça Brasil no município.

Em casa, o Tubarão parou nas semifinais da competição, sendo eliminado pelo Minas, que se sagrou campeão. Na Liga Nacional, o sucesso da última temporada não se repetiu.

Quarto colocado no ano passado, o Tubarão Futsal amargou a 11ª colocação, também sendo eliminado pelo campeão, o Cascavel, na segunda fase da competição nacional. No Estadual a equipe tubaronense foi eliminada pelo Joaçaba nos critérios técnicos.

No Campeonato Estadual, a equipe não conseguiu chegar na semifinal e foi eliminada pelo Blumenau nos critérios de desempate. Nos Jogos Aberto de Santa Catarina, também não passou da fase de grupos, encerrando a temporada com títulos apenas nas categorias de base.

O planejamento para 2022 está passando por uma grande reformulação, uma equipe competitiva para buscar bons resultados adianta o alegretense.

Fabiano que curte férias em Alegrete teve seu contrato renovado para 2022, assim como o comando técnico que segue com Hugo Veloso, e também teve sua permanência assegurada Douglas Belusso, preparador de goleiros.

Foto: Tubarão Futsal