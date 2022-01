Tio e sobrinho se desentendem em bar e acabam na DP

Tio e sobrinho se desentenderam e a Brigada Militar foi acionada por denúncia de disparos de arma de fogo.

O caso aconteceu em um bar no bairro Ibirapuitã. Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada no endereço em razão de denúncias de disparos de arma de fogo. No local, o sobrinho disse que o tio havia ingerido bebida alcoólica. Posteriormente, dormiu no bar e, quando acordou passou a discutir. Na sequência, o tio saiu do interior do bar e quebrou vidros da porta e janela da residência.

Diante disso, os dois foram encaminhados à delegacia de Polícia. Depois de feita a ocorrência, foram liberados.