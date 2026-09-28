Alegretense retorna da Rússia após representar o Brasil em festival internacional

Lucas Cardoso participou de encontro que reuniu jovens de 191 países em Ecaterimburgo e será homenageado pela Câmara de Alegrete.

O alegretense Lucas Cardoso retornou ao Brasil após viver uma experiência internacional na Rússia, onde participou de um festival realizado na cidade de Ecaterimburgo, entre os dias 11 e 17 de setembro. Selecionado para representar o Brasil, Lucas integrou uma programação que reuniu milhares de jovens de diferentes partes do mundo.

A participação foi viabilizada por meio de um projeto desenvolvido pelo município de Campina das Missões (RS), cidade reconhecida pela forte presença e preservação da cultura russa no Brasil. A oportunidade levou Lucas a uma experiência de cinco dias em Ecaterimburgo, marcada pelo contato com diferentes culturas e pela participação em atividades do festival.

De acordo com as informações divulgadas pela organização, o evento recebeu representantes de 191 países e reuniu aproximadamente 10 mil jovens, sendo cerca de 5 mil participantes da Rússia e outros 5 mil de diferentes países. O festival teria recebido mais de 113 mil inscrições para as vagas disponíveis.

O Brasil esteve entre os países com grandes delegações, segundo a organização do evento.

Para a família de Lucas, a viagem representa mais do que uma experiência internacional. É também uma oportunidade que poderá contribuir para sua formação e permanecer como parte importante de sua trajetória.

Em mensagem de agradecimento, a família destacou a participação do Cônsul Honorário da Rússia, Jacinto Zabolotsky, e de sua esposa, Ilce Zabolotsky, pelo apoio e pela oportunidade oferecida aos jovens brasileiros.

“Como mãe, sou eternamente grata pela confiança, pelo carinho e por terem possibilitado ao meu filho viver uma experiência tão incrível e significativa”, afirmou a mãe de Lucas.

Reconhecimento em Alegrete

A participação de Lucas no festival também deverá ser reconhecida oficialmente em sua cidade natal. O alegretense será homenageado pela Câmara Municipal de Alegrete com uma Moção de Aplausos, em reconhecimento à representação do município e do Brasil na experiência internacional.

De volta a Alegrete, Lucas traz na bagagem não apenas as lembranças dos dias vividos na Rússia, mas também uma experiência de convivência com jovens de diferentes nacionalidades e culturas.

Para um jovem alegretense, a viagem representa ainda a possibilidade de levar o nome da cidade para além das fronteiras brasileiras e transformar uma oportunidade internacional em parte de sua própria história.