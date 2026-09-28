Canil Municipal terá área ampliada para acolher animais em situação de vulnerabilidade

Na última quinta-feira, o prefeito Jesse Trindade Santos e o vice-prefeito Luciano Belmonte realizaram uma visita ao Canil Municipal de Alegrete, onde foram discutidas melhorias e a ampliação da estrutura destinada ao acolhimento e atendimento de animais em situação de vulnerabilidade.

A visita contou com a presença da presidente da OPAA, Nara Leite, do diretor da Secretaria Municipal de Saúde, William Soares, e do engenheiro Tarek Freij, que deverá elaborar o projeto de ampliação do espaço.

Atualmente, o Canil Municipal possui uma área de aproximadamente 600 metros quadrados e abriga cerca de 180 cães. A proposta prevê a ampliação de mais 250 metros quadrados, proporcionando uma estrutura maior e melhores condições para os animais acolhidos.

A OPAA tem um papel importante na proteção animal em Alegrete. A entidade, sem fins lucrativos, atua na proteção, no resgate e na promoção do bem-estar de animais em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo ações de cuidado, atendimento e proteção aos animais do município.

Durante a visita, também foram tratadas ações voltadas à saúde e ao controle populacional. Segundo a presidente da OPAA, Nara Leite, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, o Castramóvel estará em Alegrete para a realização de procedimentos de castração.

A ação será realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a OPAA e a Urcamp, reunindo esforços para ampliar o acesso à castração e contribuir para o controle populacional de cães e gatos.

A ampliação do Canil Municipal representa mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas de proteção e bem-estar animal em Alegrete, com o objetivo de oferecer uma estrutura mais adequada para o acolhimento e os cuidados necessários aos animais.